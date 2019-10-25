‘MİT’te iş’ vaatli dolandırıcılık
Jandarma ekipleri 58 kişiyi ‘Milli İstihbarat Teşkilatı’nda işe alma’ vaadiyle 1 milyon lira dolandıran çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti. Operasyonda, gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Sizi Milli İstihbarat Teşkilatı’nda işe alacağız! diyerek harç parası, sağlık raporu ve kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde vatandaşlardan yüklü miktarda para alarak dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından suç örgütünün, 58 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Ekipler, kendini MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan suç örgütü elebaşı O.K’nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağını belirleyerek harekete geçti. Jandarma, O.K’yi alışveriş merkezinde bir vatandaştan para alırken suçüstü yakaladı. Suç örgütü üyesi 4 şüpheli de Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer’de adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
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