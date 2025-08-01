MİT'ten ''12 Gün Savaşı ve Türkiye için Dersler'' başlıklı rapor

Milli İstihbarat Akademisi, İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran tarihleri arasında yaşanan ve kamuoyunda "12 Gün Savaşı" olarak anılan çatışmayı ele alan "12 Gün Savaşı ve Türkiye için Dersler" başlıklı raporunu yayımladı. Savaşın askeri, istihbari, siyasi ve teknolojik boyutlarının detaylı şekilde değerlendirildiği raporda, Türkiye açısından çıkarılması gereken stratejik derslere dikkat çekildi. Kısa sürede bölgesel dengeleri sarsan savaş, hava üstünlüğünden siber saldırılara, kamuoyuna yönelik manipülasyonlardan savunma sanayiine uzanan geniş bir perspektifle ele alındı. Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı çalışmada, İran-İsrail çatışmasının geleceği ve Türkiye'nin muhtemel senaryolara karşı atması gereken adımlar da kapsamlı şekilde ortaya konuldu.

YENİ DÖNEM ÇATIŞMALARIN HABERCİSİ "12 GÜN SAVAŞI"

Milli İstihbarat Akademisi'nin yayımladığı raporda, 12 Gün Savaşı'nın kısa sürede derin etkiler oluşturan yeni nesil savaşların çarpıcı bir örneği olduğu vurgulandı. İsrail'in sürpriz hava saldırıları ve suikast operasyonlarıyla başlayan savaş, ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalamasıyla sona erdi. Siber harp, elektronik saldırılar ve kamuoyuna yönelik dijital manipülasyon gibi araçların ön plana çıktığı savaş, bu yönüyle klasik orduların ötesinde çok boyutlu mücadele biçimlerinin ağırlık kazandığı yeni bir dönemin sinyallerini verdi. Raporda, modern savaş teknolojilerinin, özellikle hava unsurlarının savaşın seyrini nasıl değiştirdiği açık biçimde analiz edildi.

İSRAİL'İN İSTİHBARAT AĞI OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRDİ

Raporda, İsrail'in İran içindeki uzun yıllardır faaliyet gösteren istihbari ve operasyonel ağlarının savaşta belirleyici rol oynadığı belirtildi. Stratejik öneme sahip tesisler ve kilit personeller, çatışmanın ilk saatlerinde etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar İran'ın savunma kapasitesini zayıflatırken, modern istihbarat yapılarının savaşın kaderini nasıl şekillendirebildiğini ortaya koydu.

HİPERSONİK FÜZE GERÇEĞİ SADECE TEHDİDİ DEĞİL, DENGEYİ DE DEĞİŞTİRİYOR

Raporda, İran'ın gelişmiş hipersonik füze kapasitesiyle denge kurmaya çalıştığı belirtildi. Ancak çok katmanlı hava savunma sistemlerinin etkinliği karşısında bu silahların sınırlı başarı sağladığı ifade edildi. İsrail'in tüm teknolojik üstünlüğüne rağmen bu füzeleri engellemekte zorlanması, Türkiye için de benzer tehditlere karşı hazırlık yapılması gerektiğini gösterdi. Hava savunma sistemlerinin modernizasyonu ve füze karşıtı yeteneklerin güçlendirilmesi önerildi.

SAVAŞTA SİBER SALDIRILAR VE KAMUOYUNA YÖNELİK ALGI OPERASYONLARI

Rapor, savaşın sadece askeri değil aynı zamanda dijital bir mücadeleye de dönüştüğünü ortaya koydu. İsrail ve İran, siber saldırılarla hem birbirlerinin altyapılarına zarar verdi hem de kamuoylarını etkilemeye çalıştı. İran'ın WhatsApp gibi uygulamaları engelleme girişimi, savaşın toplum üzerindeki psikolojik etkisini de gözler önüne serdi. Milli İstihbarat Akademisi, bu durumun Türkiye açısından dijital güvenlik, kritik altyapı koruması ve yerli yazılım kullanımının stratejik önemini artırdığını vurguladı.

SİVİL SAVUNMA YETERSİZLİĞİ YÜZLERCE CAN KAYBINA YOL AÇTI

Raporda, İran'daki erken uyarı sistemlerinin ve sığınak altyapısının yetersizliği nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde sivil kayıpların yaşandığı belirtildi. İsrail'in gelişmiş sivil savunma yapısı sayesinde benzer kayıpları engellediğinin görüldüğü kaydedildi. Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye'nin de büyük şehirlerinde benzer altyapılar kurması gerektiğine dikkat çekti. Sivil savunma kapasitesi, gelecekteki çatışmalarda hayati öneme sahip olacak.

İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Rapor, savaş sırasında İran'da rejim değişikliği beklentilerinin boşa çıktığını ve halkın devlete olan bağlılığını koruduğunu ortaya koydu. Diaspora merkezli propagandaların etkisiz kaldığı belirtildi. Ancak iç istikrarın gelecekteki çatışmalarla yeniden test edilebileceği ifade edildi. Türkiye açısından bu durum, sınır güvenliği ve göç yönetimi bakımından dikkatle izlenmesi gereken bir konu olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK DERSLER: HAVA GÜCÜ, ENVANTER, TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Raporda, savaşın ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin insanlı ve insansız sistem entegrasyonu sürecinin önemi tekrar teyit edildi. Seri üretim kapasitesi kadar sivil teknolojilerin askeri alanda kullanılmasına dair yerli çözümler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda savunma sanayisinin uzun vadeli ve çok yönlü bir planlamaya ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

İRAN'DAKİ MUHTEMEL TÜRBÜLANS BÖLGESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR

Raporda, İran'da diplomatik çözüm yollarının tıkanması durumunda bölgesel türbülansın kaçınılmaz olacağı vurgulandı. Bu durumun Türkiye'ye yönelik kitlesel göç, enerji arzında kesinti ve sınır güvenliği riskleri doğurabileceği belirtildi. Türkiye'nin bu tür senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.

EN KÖTÜ SENARYO: YENİ VE DAHA YIKICI BİR SAVAŞ İHTİMALİ

Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda, İsrail-İran hattında yeni bir savaş çıkması durumunda bu çatışmanın önceki savaşlardan daha şiddetli olacağının öngörüldüğü belirtildi. Özellikle hipersonik füzelerin daha geniş kullanımının, şehirlerin doğrudan hedef alınmasının ve ABD'nin muhtemel müdahalesinin etkileri değerlendirildi. Türkiye'nin bu ihtimale karşı çok yönlü bir strateji geliştirmesi gerektiği ifade edildi.

SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK İSTİHBARAT TEHDİTLERİ ARTIYOR

Raporda, savunma sanayisinin dış istihbarat servislerinin öncelikli hedeflerinden biri haline geldiği vurgulanarak, Türkiye'nin bu sektörde faaliyet gösteren aktörlerini koruyacak önleyici güvenlik politikaları geliştirmesi önerildi. Kritik personel eğitimi, erken uyarı sistemleri ve dijital koruma önlemleri, gelecekteki muhtemel savaşlarda belirleyici unsur olarak gösterildi.