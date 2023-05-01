MİT'ten DEAŞ'a büyük darbe! Operasyondan ilk kare ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyonların Avrupa kanallarının ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin, "Büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/ PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde. MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün (önceki gün) Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor. ABD yapınca dünya konuşuyor. MİT bizim dönemizde uluslararası mücadele yön bir teşkilat haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

AFP nefes kesen operasyonun detaylarını yazdı. Haberde, MİT ajanlarının ve yerel askeri polisin Cumartesi günü Afrin'in kuzeybatı bölgesindeki Cinderes'te bir bölgeyi ablukaya aldığını belirtti.

France 24 haberinde 'Erdoğan, DEAŞ lideri olduğundan şüphelenilen Al Quarashi'nin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söyledi' ifadelerini kullandı.

CNN International, Erdoğan'ın 'terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadelemizi sürdüreceğiz' sözüne vurgu yaptı.

Al Jazeera haberinde 'Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ liderini öldürdüğünü açıkladı' manşetini attı.

ABD merkezli CBS News, "Türkiye, 2020'den beri Suriye'nin kuzeyine asker konuşlandırdı ve tüm bölgeleri kontrol ediyor." diye yazdı.

Hindistan merkezli Wion: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada, DEAŞ liderinin Türkiye'nin MİT istihbarat teşkilatı tarafından yürütülen bir operasyonda Suriye'de öldürüldüğünü söyledi.

Yunan In.gr: Türk istihbaratı DEAŞ liderini etkisiz hale getirdi.

Pentapostagma: DEAŞ'ın lideri Suriye'nin kuzeyindeki Türk kontrolündeki kasabada öldürüldü.

İLK KARE

Öte yandan Orta Doğu Enstitüsü'nde görev alan Charles Lister, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bölgeden fotoğrafları yayınladı.