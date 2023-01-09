İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2023 Pazartesi / 17 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7819
  • EURO
    20,1518
  • ALTIN
    1133.24
  • BIST100
    5254.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT'ten Haseke'ye nokta operasyon! MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu etkisiz hale getirildi
Güncel

MİT'ten Haseke'ye nokta operasyon! MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Suriye Sabotaj Sorumlusu Fırat Neval kod adlı Özgür Namoğlu'nu, Suriye/Haseke'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 16:01 - Güncelleme:
MİT'ten Haseke'ye nokta operasyon! MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Suriye'den, MLKP'nin Türkiye'de faaliyet yürüten silahlı kanadı FESK'e aktarılan ve Türkiye'de eylem arayışında olan tüm örgüt kadrolarını, 2016 yılından itibaren suikast ve sabotaj konularında bizzat eğiten Fırat Neval kod adlı Özgür Namoğlu, MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.

Ayrıca terör örgütü MLKP'nin silahlı kanadı FESK'in Suriye Sorumlusu olan Özgür Namoğlu'nun, Irak'a gönderilerek PKK'dan özel eğitim aldığı öğrenildi. İlk olarak 2008 yılında Avrupa'da faaliyet yürütmeye başlayan Özgür Namoğlu, Irak/Gare bölgesine geçerek suikast, sabotaj, teknik ve çeşitli askeri eğitimler aldı. Eğitimin akabinde PKK ile birlikte Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüttü. Irak'tan Suriye'ye 2016 yılında geçen Özgür Namoğlu, MLKP tarafından Türkiye'ye eylem yapmak üzere gönderilen FESK mensuplarının Suriye'de eğitildiği Şengül Boran Akademisinin Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Haseke'de MLKP mensuplarının arasına sızma geçekleştiren saha ajanları tarafından takip edilen Özgür Namoğlu, MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

  • Haseke
  • MLKP

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.