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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: ''Ahmet Rubar'' etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın Gara bölgesinde PKK/KCK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gara'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK/KCK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından son dönemlerde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırılan operasyonlarda, aralarında terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ın da bulunduğu sözde yöneticileri etkisiz hale getirildi.

Ayrıca geçen hafta da PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar da Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

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