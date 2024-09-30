MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon! Lokman İsmail etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, istihbarat toplama faaliyetleri sonucu Suriye uyruklu PKK/KCK'lı İsmail'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti.

Bölücü örgüt içerisinde yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösterdiği belirlenen "Şiyar Muhtar" kod adlı İsmail, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

- ŞIRNAK VE ADANA'DAKİ TERÖR SALDIRILARININ PLANLAYICISIYDI



PKK/KCK'lı Lokman İsmail'in, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı, 1996-2004 yılları arasında Türkiye'de silahlı faaliyet yürüttüğü, 2004'te Zap bölgesine geçerek bölücü örgütün kamplarında eğitim gördüğü belirtildi.

Kamuoyunda "hendek olayları" olarak bilinen süreçte Şırnak'ta Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize ettiği de belirlenen teröristin, 2019'da Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını verdiği tespit edildi.