İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1027
  • EURO
    33,0013
  • ALTIN
    1988.04
  • BIST100
    8052.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT'ten Metina'da nokta operasyon! Terörist Hülya Mercen etkisiz hale getirildi
Güncel

MİT'ten Metina'da nokta operasyon! Terörist Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.

IHA15 Ocak 2024 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
MİT'ten Metina'da nokta operasyon! Terörist Hülya Mercen etkisiz hale getirildi
ABONE OL

MİT'in Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK EYLEMİN BAŞ FAİLİYDİ

Terörist Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemi planlayarak bizzat katıldı. Bu eylemler neticesinde MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen'i hedef listesine aldı.

MİT'in saha ajanları PKK'lı Mercen'in Metina'da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alan MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen'in yakın çevresine sızdı. Terörist Hülya Mercen'in, PKK'nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye'ye geçeceği istihbaratı alan MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT'e bildirdi. MİT ve TSK'nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla terörist Hülya Mercen, Metina'da etkisiz hale getirildi.

32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen'in, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.

YJA-STAR SÖZDE SORUMLUSU PEYMAN BAGOK KOD ADLI HÜLYA MERCEN

Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi'ne de üyeydi. Aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından da sorumlu olarak da faaliyet yürütüyordu. Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı'nda kadın teröristleri komuta eden terörist Mercen'in, MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi, örgütte yönetim boşluğuna neden oldu.

  • Hülya Mercen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.