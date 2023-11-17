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MİT'ten nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu terörist Ali Subaşı'yı, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 09:56 - Güncelleme:
MİT'ten nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde "ideolojik alan sorumlusu" İdris Serhat kod adlı terörist Ali Subaşı'yı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörden arananlar listesinde kaydı bulunan ve terör örgütünün kurulduğu dönemde örgüte katılan Subaşı'nın, Irak ve Suriye'deki sözde üst düzey yöneticilerle yakın ilişkisi bulunduğu ve bölücü örgütün ideolojisini kadrolara aktarmakla görevli olduğu belirlendi.

Örgütten kaçmaya çalışanları tekrar örgüte kazandırmaya yönelik faaliyetleri bulunan Subaşı'nın yerini tespit eden MİT, Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi.

Terörist Subaşı'nın, Türkiye, İran ve Irak'ta faaliyetlerde bulunduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında bu bölgenin sözde sorumluları arasında yer aldığı belirlendi.

PKK'nın, örgüt içinde, terörist Subaşı'nın MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini gizleyerek kronik rahatsızlığı nedeniyle öldüğü propagandasını yaptığı da tespit edildi.

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