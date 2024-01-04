İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7907
  • EURO
    32,7074
  • ALTIN
    1961.49
  • BIST100
    7452.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT'ten nokta operasyon! PKK'lı terörist Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
Güncel

MİT'ten nokta operasyon! PKK'lı terörist Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi

MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

IHA4 Ocak 2024 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
MİT'ten nokta operasyon! PKK'lı terörist Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Irak Süleymaniye'de Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Irak Süleymaniye'de Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak Irak/Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet tespit edildi. MİT'in saha ajanları Irak'ta PKK/KCK'nın üst düzey örgüt saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet'in yerini tespit etti. Teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı. Sadık Şeyh Ahmet, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

BERXWEDAN KOD SADIK ŞEYH AHMET KİMDİR

Suriye'de, rejim muhalifi hareketlerin başlaması akabinde Türkiye'ye geldi. Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye'ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye'de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.

  • Sadık Şeyh Ahmeti
  • PKK/KCK
  • Irak Süleymaniyede

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.