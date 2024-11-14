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MİT'ten nokta operasyon! Terör bağlantılı 9 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 9 insan kaçakçısı organizatörü kıskıvrak yakaladı. Edinilen bilgiye göre organizatörlerin aralarında PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri ile bağlantılı şahısların bulunduğu 187 kişinin Suriye'den Türkiye'ye getirmeye çalıştığı öğrenildi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
MİT'ten nokta operasyon! Terör bağlantılı 9 kişi yakalandı
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in elde ettiği istihbarat sonucu, aralarında PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri ile bağlantılı şahısların da bulunduğu 187 kişinin kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçeceği tespit edildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 187 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye geçişini sağlayan 9 insan kaçakçısı MİT, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

4'Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınan kişilerin üzerinden silah, tüfek, mühimmat, birçok telefon, ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriyeli şüpheli ise sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

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