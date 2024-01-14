MİT'ten nokta operasyon! Terörist Hasan Seburi Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, son dönemde Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla Süleymaniye ve çevresinde çok sayıda teröristi listeden sildi.

Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi, MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

EĞİTİMİ YARIDA KALDI



Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Baz kod Hasan Seburi'ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.

HEDEFE YÖNELİK NOKTA OPERASYON



PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.