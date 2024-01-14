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Güncel

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Hasan Seburi Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi

MİT, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

14 Ocak 2024 Pazar 09:58 - Güncelleme:
MİT'ten nokta operasyon! Terörist Hasan Seburi Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı, son dönemde Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla Süleymaniye ve çevresinde çok sayıda teröristi listeden sildi.

Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi, MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

EĞİTİMİ YARIDA KALDI

Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Baz kod Hasan Seburi'ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.

HEDEFE YÖNELİK NOKTA OPERASYON

PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

  • Süleymaniye
  • Hasan Seburi

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