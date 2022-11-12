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MİT'ten nokta operasyonu! Firari FETÖ'cü Uğur Demirok yakalandı

Hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 13:56 - Güncelleme:
MİT'ten nokta operasyonu! Firari FETÖ'cü Uğur Demirok yakalandı
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Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.

Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

  • Uğur Demirok
  • FETÖ/PDY

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