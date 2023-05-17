MİT'ten Suriye'de operasyon: Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi

PKK/YPG adına geçmişte Türkiye'de eylem yapmayı planlayan ve örgüt içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren 'Z'in Kobani/Cudi Egid/Sorxwin' kod Tuba Karakoç, MİT'in Suriye/Ayn El Arap'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK saflarına 2013'te katılan Tuba Karakoç, örgüte katıldığı günden bu yana Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet göstermişti. MİT, Tuba Karakoç'u, geçmişte Türkiye'de eylem yapma arayışında olması ve terör faaliyetleri nedeniyle, hedef listesine aldı. Tuba Karakoç'un Suriye'de Ekonomi sorumlularından olması nedeniyle, dağ kadrolarına finansal destek sağlamak üzere sık sık Irak'a gidip geldiğini belirledi. Yine bu çerçevede faaliyet göstermek üzere Suriye/Sırrin-Ayn İsa arasında bir bölgede iken saha ajanlarının anlık bilgi vermesi üzerine MİT'in yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK TERÖR EYLEMİNDE ROL OYNADI

Karakoç, 2013 yılında örgüte katıldı. Örgüt bünyesinde Türkiye'ye karşı faaliyet gösterdi. Bu süre zarfında Türkiye'de eylem yapmak için gönüllü kadrolar arasında yer aldı. Irak/Mahmur'da örgüt bünyesinde faaliyet gösteren Tuba Karakoç, ardından Suriye'ye gönderildi. Örgüt tarafından güvenilir bir kadro olarak görülmesinden dolayı son olarak Suriye'de PKK/YPG Ayn El Arap 'Ekonomi Sorumluluğu' görevine getirildi.