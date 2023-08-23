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MİT'ten nokta operasyonu! Sınırdan 150 km içeride etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK'nın, TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast amacıyla eğittiği Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 km içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
MİT'ten nokta operasyonu! Sınırdan 150 km içeride etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'da Irak'a giderek örgüte katılan Kına, bugüne kadar İran ve Irak'ta terörist faaliyette bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve MİT mensuplarına suikast için Türkiye'ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Süleymaniye'de eğitildiği belirlenen Kına'ya, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırıldığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye gönderilmek istendiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen MİT, terörist Kına'yı suikast eğitimi aldığı sırada operasyonla etkisiz hale getirdi.

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