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MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyonu! PKK'ya bir darbe daha vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın dronlu saldırılarında yer alan 'Sema Cuya Çevlik' kod adlı Zilan Azak'ı, Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirdi.

AA20 Ağustos 2024 Salı 09:46 - Güncelleme:
MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyonu! PKK'ya bir darbe daha vuruldu
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı terörist "Sema Cuya Çevlik" kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakarak katıldığı belirtilen Azak'ın, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif, gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer aldığı bilgisine ulaştı.

Azak'ı takibe alan MİT, Hakurk bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla terörist Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Azak'ın, bir süredir örgütün dronlu saldırılarında ve Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde yer aldığı öğrenildi.

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