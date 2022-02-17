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MİT'ten nokta operasyonu! Terörist Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi

MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:51
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in saha istihbaratı ile terörist Orhan'ın yeri belirlendi.

Koruması ile Amude bölgesinden Türkiye'ye yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı esnada terör örgütü PKK/YPG'li "Hebat Gever" kod adlı terörist Süleyman Orhan, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Teröristin, 8 Ocak 2020'de Rasulayn'da 4, 16 Ocak 2020'de Tel Abyad-Suluk beldesinde 3, 10 Aralık 2020'de ise Resulayn'da 2 askerin şehit edildiği saldırıların yanı sıra 8 Ocak 2022'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi.

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