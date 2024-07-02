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  • MİT'ten PKK/KCK İsveç yapılanmasına darbe! Zozan Baransson Nusaybin'de yakalandı
Güncel

MİT'ten PKK/KCK İsveç yapılanmasına darbe! Zozan Baransson Nusaybin'de yakalandı

MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson'ı Mardin/Nusaybin'de yakaladı.

2 Temmuz 2024 Salı 15:35 - Güncelleme:
MİT'ten PKK/KCK İsveç yapılanmasına darbe! Zozan Baransson Nusaybin'de yakalandı
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MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan BARANSSON'ı Mardin/Nusaybin'de yakaladı.

Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Zozan BARANSSON gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Zozan BARANSSON, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.

  • Zozan BARANSSON

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