MİT'ten PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusuna operasyon

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT'in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK'lı Saliha AKBIYIK'ın, Irak/Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Süleymaniye/Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.
MİT, PKK/KCK içinde çok önemli bir konumda olan ve Türkiye'de terör suçlarından aranan Saliha AKBIYIK için operasyon kararı verdi. MİT'in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Saliha AKBIYIK, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.
MİT'in nokta operasyonu ile etkisi hale getirilen Nujiyan Amed kod Saliha AKBIYIK, terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu. 1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunan Saliha AKBIYIK, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumluydu.
PKK/KCK Merkez Komite ile YJA Star Merkez Karargâh üyesi olan Saliha AKBIYIK aslen Diyarbakırlıydı.
AKBIYIK, 1993 yılında Mersin'de PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. Yunanistan'da terör örgütünün kamplarında eğitim aldı.
Suriye'de bulunduğu dönemde gençlerin örgüte katılımını sağladı. Terör örgütünü toplumsal, siyasi ve silahlı kanatlarında faaliyet gösterdi. Irak'a geçtiği dönemde Kandil, Zap, Metina ve Mahmur'da silahlı faaliyetlerde yer aldı.