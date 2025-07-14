15 Ağustos 1984 akşamı, Siirt'in Eruh ve Hakkâri'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği ilk saldırıdan bu yana 41 yıldır Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan terör örgütü PKK, Terörsüz Türkiye sürecinde aldığı fesih kararının ardından Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlara veda için ilk adımı attı. PKK terör örgütünün elindeki son silah ve mühimmat bırakılana kadar devlet herhangi bir adım atmayacak. En geç eylül sonuna kadar silahların tamamının teslim edilmesi planlanıyor.

MİT 7/24 TAKİPTE

Yeni Şafak'ın haberine göre; Sürece zarar gelmemesi için terör örgütü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 7/24 takip edilecek. Süreç, cerrah titizliğiyle yürütülecek. Örgütün elindeki tüm silahların teslim edilmesinin ardından, belirli bir süre boyunca örgüt gözlem ve takip altında tutulacak. Örgütün faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediği, silah bırakan yöneticiler ile örgüt mensuplarının terör faaliyetlerine gerçekten son verip vermediği MİT tarafından anlık olarak izlenecek.

ENVANTERLE KARŞILAŞTIRILACAK

MİT, teslim edilen silahların envanterini çıkaracak. Devletin elindeki bilgilerle karşılaştırma yapılacak. 30 kişilik terör örgütü mensubu, silahlarını ateşe vermeden önce envanterlerini MİT, Bağdat yönetimi ve Erbil yönetimine teslim etmişti. MİT'in hazırlayacağı "Silah teslim süreci tamamlandı" raporunun ardından yeni adımlar gündeme gelebilecek. Silah bırakma sürecinin en geç eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Silah bırakma sürecinin ardından, "demokratikleşme" olarak adlandırılan yeni dönem başlayacak. Bu evre, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülecek. Siyasi partilerin bir araya gelerek demokratikleşme yönünde üzerinde uzlaştıkları yasaları hayata geçirmesi planlanıyor.

SABOTAJ ÖNLEMİ

Silah bırakma sürecini yakından izleyen Ankara, provokasyonlara karşı da teyakkuzda. Devlet nezdinde özellikle İsrail ve İran'ın olası provokasyon girişimleri dikkatle takip ediliyor. Sahada ve masada sürecin sabote edilmesine karşı her türlü hazırlık yapıldı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, süreçle ilgili tüm bakanlıklara talimat vererek teyakkuzda olunmasını istemişti. Terörden nemalanan ve örgütü maşa olarak kullanan bazı ülkelerin bu süreçten rahatsız olduğu, bölgedeki istikrarsız ortamı kendi çıkarları için kullanan ülkelere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

ELEBAŞLARI ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE

Örgüt üyeleri cuma günü silahlarını yakarak "Bundan sonra bunları kullanmayacağız" mesajı verdi. Edinilen bilgilere göre, bundan sonra silah yakma görüntüleri paylaşılmayacak. Örgüt üyeleri, Irak'ın kuzeyinde kurulacak silah bırakma noktalarına giderek silahlarını teslim edecek. Öte yandan silahını bırakan örgüt üyelerinin örgütle bağları kesilirken, sayıları 250'yi bulan üst düzey yöneticilerin durumu merak konusuydu. Örgütün yönetici kadrosunun Türkiye'nin güney komşularında kalmasına izin verilmeyeceği öğrenildi. Tepe kadro, üçüncü ülkelere gidebilecek ancak toplu olarak bir ülkede kalmalarına izin verilmeyecek.