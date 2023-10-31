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  • MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Teröristbaşı Aktay beraberindeki teröristlerle birlikte öldürüldü
Güncel

MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Teröristbaşı Aktay beraberindeki teröristlerle birlikte öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA31 Ekim 2023 Salı 10:08 - Güncelleme:
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Teröristbaşı Aktay beraberindeki teröristlerle birlikte öldürüldü
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Hüseyin Piran" kod adlı Cahit Aktay'ı, 2016'da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde askeri konvoyun güzergahına mayın döşeme emrini vererek 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eylemi planlamasının ardından öncelikli etkisiz hale getirilecek teröristler listesine ekledi.

Uzun süren istihbari çalışmalar sonucu terörist Aktay'ın yeri tespit edildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığındaki teröristlerle silah ve mühimmat aktarımı yapmak için bir araya gelen Aktay, MİT'in düzenlediği "nokta" operasyonla beraberindeki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2008'de katılan Aktay, 2009-2012 arasında Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulundu.

Aktay, 2012-2015 yılları arasında Kato/Jirka bölgesine geçip örgütsel faaliyetlere katılarak 2015'te Kato alanında örgütün sözde lojistik sorumlusu olarak görevlendirildi.

2016'da sözde Kato Hareketli Birlik komutanı olan Aktay, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde askeri konvoyun güzergahına mayın döşeme emrini vererek 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eylemi planladı.

Aktay, 2018'de Irak/Mahmur'da sözde birlik komutanı oldu, 2019 itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina alanında örgütün sözde maliye ve lojistik sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı.

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