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MİT'ten PKK'ya darbe! Teröristbaşı sınır ötesi operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

12 Ocak 2024 Cuma 15:14 - Güncelleme:
MİT'ten PKK'ya darbe! Teröristbaşı sınır ötesi operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK sözde sorumlularından Fırat kod Serhat BAL'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Serhat BAL, Avrupa'ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakalandı.

PKK'LI TERÖRİST AVRUPA'YA GİDEMEDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari Serhat BAL'ın saklandığı yeri tespit etti.

Serhat BAL, uzun süre hassas bir çalışma ile takip edildi. BAL, Ortadoğu'da bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi ve adalete teslim edildi.

SERHAT BAL KİMDİR?

PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı. Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Fırat kod Serhat BAL, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranmaktaydı.

  • sınır ötesi

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