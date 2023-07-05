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MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Şehit diplomatın intikamı alındı

MİT, PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Şehit diplomatın intikamı alındı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği eylemin azmettiricisi Hasan kod adlı Celal Kaya'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

MİT'TEN PKK'YA NOKTA OPERASYON

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın Erbil şehrinde 17 Temmuz 2019'da Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan terörist Kaya'nın, uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini organize eden Kaya'nın liderlik ettiği şebekenin, Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına terör örgütü PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanması için çalıştığı tespit edildi.

OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kaya ile ilgili istihbarat elde eden MİT, teröristin faaliyetlerini adım adım takip etti. Terörist Kaya, Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyonla örgütün istihbarat ağına ağır darbe indirildiği belirtildi.

  • Irak istihbarat
  • diplomat Osman Köse
  • Celal Kaya
  • Süleymaniye operasyon

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