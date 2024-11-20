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MİT'ten siber suç ağına operasyon! Deşifre edilen 3 kişi tutuklandı

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan siber suç ağını çökertti. Düzenlenen operasyon sonucunda terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

20 Kasım 2024 Çarşamba 14:05 - Güncelleme:
MİT'ten siber suç ağına operasyon! Deşifre edilen 3 kişi tutuklandı
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Elde edilen verilerin, örgütün yurtiçi ve yurtdışındaki unsurlarına aktarılarak, terör faaliyetlerine destek sağlandığı belirlendi.

YURTDIŞI BAĞLANTILARI DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyonla deşifre edilen suç ağının, yurtdışındaki platformlar üzerinden yasa dışı veri ticareti gerçekleştirdiği ve bu faaliyetlerin gizlenmesi amacıyla ileri teknoloji yöntemler ve teknikler kullandığı tespit edildi.

Şüphelilerin, uluslararası suç ağlarıyla iş birliği yaparak elde ettikleri kritik bilgileri hem ekonomik kazanç elde etmek hem de Türkiye aleyhine faaliyetlerde kullanmak amacıyla değerlendirdikleri belirlendi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Yapılan çalışmalar sonucu, gençlerin son yıllarda siber suçlara artan bir eğilim gösterdiği ve bu durumun yasa dışı faaliyetlerde kullanılan ağlara katılımı önemli ölçüde artırdığı tespit edildi.

Ayrıca, terör örgütlerinin dijital platformları propaganda, istihbarat toplama ve yasa dışı gelir sağlama amacıyla kullandığı da belirlendi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki caydırıcılığını güçlendirmek ve ulusal güvenliğini sağlamak adına operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

  • siber suç ağı
  • terör örgütü bağlantısı

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