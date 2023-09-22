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Güncel

MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! Teröristbaşı Kasım ve korumaları etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım'ı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA22 Eylül 2023 Cuma 09:57 - Güncelleme:
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! Teröristbaşı Kasım ve korumaları etkisiz hale getirildi
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine sızan saha ajanları, terör örgütünün Sincar yapılanması Şengal Savunma Birliklerinin (YBŞ) sözde asayiş sorumlusu "Dindar Avesta" kod adlı Kasım'ın yerini tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyonla Kasım ve korumaları etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya 2014'te katılan Kasım, teröristlerin eğitiminde görev aldı, örgüte eleman kazandırma faaliyetlerindeki birimlerin sorumluluğunu yürüttü. PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar genel asayiş sorumlusu olan Kasım'ın bölgede çok sayıda sivilin ölüm talimatını verdiği belirtildi.

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