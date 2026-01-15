İSTANBUL 12°C / 7°C
MİT'ten sınır ötesi operasyon! ''Meylo'' yakalandı

Irak'ın kuzeyinde MİT koordinesinde yapılan operasyonla Barış Boyun Suç Örgütü'nün yöneticilerinden 2 yıldır firari olan 'Meylo' kod adlı Mirhan Aygün yakalandı.

15 Ocak 2026 Perşembe 08:27
MİT ve İstanbul Emniyeti, Barış Boyun Suç Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi. Örgüt şemasında 'yönetici' olarak tanımlanan 'Meylo' kod adlı Mirhan Aygün'ün izi Irak'ın kuzeyinde sürüldü. 2024'den beri firari olan Aygün, yerel makamlarla yürütülen koordineli çalışmalarla yakalandı. Aygün polis ekiplerinin nezaretinde İstanbul'a getirilerek sorguya alındı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Hakkındaki iddianamede örgüt yöneticisi olduğu açıkça vurgulanan Mirhan Aygün'ün, suç dünyasındaki faaliyetlerinin oldukça geniş bir alana yayıldığı görüldü. Aygün'ün; 2'si kasten öldürmeye teşebbüs, 1'i kasten yaralama, 9'u yağma amaçlı tehdit, 7'si genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1'i kundaklama, 1'i yağmaya teşebbüs ve 1'i Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet olmak üzere toplam 22 ayrı suçtan kaydı olduğu saptandı.

Barış Boyun, İtalya'da bir cezaevinde tutuklu bulunuyor.

TEHDİT, KURŞUNLAMA

Aygün'ün, 5 Şubat 2024'te dövizci Mustafa Ak'ın öldürülmek istendiği 'Balkon Kafe'nin kurşunlaması olayının talimatını verdiği öne sürüldü. Özellikle kuyumcuları hedef alan tehdit eylemlerinde, çete üyelerine doğrudan talimat veren isim olduğu iddia edilen Aygün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Mirhan Aygün
  • Barış Boyun Suç Örgütü

