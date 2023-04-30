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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon... PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu öldürüldü

MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.

AA30 Nisan 2023 Pazar 10:38 - Güncelleme:
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon... PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu öldürüldü
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Metropollerdeki eylemlerin talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Askeri Güvenlik Kurumu (YPG/SEL) sorumlusu Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah, MİT'in Suriye'nin Ayn El Arab kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, terörist Abdullah'ın harekat bölgelerindeki Türk askeri unsurlarına ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti.

Bunun üzerine Sabri Abdullah, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi. 2018 yılında MİT'in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine PKK/YPG mensupları, Abdullah'ı korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

MİT tarafından Abdullah'ın sağ olduğu ve sözde YPG/SEL sorumluluğuna getirilip Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Takibe alınan teröristin son olarak metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönettiği belirlendi. Bunun üzerine öncelikli hedef olarak belirlenen terörist, saha ajanları tarafından Ayn El Arab'da takibe alındı. Sabri Abdullah, örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Ayn al Arab'ta iken MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Mazlum Karamok ile birlikte farklı zamanlarda ve bölgelerde Mazlum Doğan ve Mazlum Kobani kod adlarını da kullanan Sabri Abdullah, 2010 yılında PKK/YPG'ye katıldı. Geçmişte SEL'in sözde TSK/SMO (Suriye Milli Ordusu) Masası'nda sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Abdullah, harekat bölgelerine patlayıcı yüklü motosikletler göndererek Türk güvenlik güçlerine ve SMO unsurlarına yönelik eylemler organize etti. Türkiye'ye yönelik bilgi toplama faaliyetleri çerçevesinde illegal olarak ülkeye girip çıktığı bilinen Abdullah, geçmişte Türkiye kırsalında bulunan PKK mensupları ile ortak eylemsel planlamalar yaptı. Münbiç'te bulunduğu süre zarfında örgüt tarafından metropollerde gerçekleştirilen eylemlerin planlamasını yaptı. 2022 yılında Suriye'de bir kadına tecavüz etmesine rağmen Abdullah'a örgüt tarafından herhangi bir ceza verilmezken, tecavüz ettiği kadın ise intihar etti.

  • PKK/YPG
  • operasyon

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