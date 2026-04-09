MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Bu belge, yabancı bir istihbarat şüphelisinin Ankara'nın Ulus semtindeki faaliyetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla "aceledir" ibaresiyle gönderilen 16 Ağustos 1940 tarihli istihbarat raporu oldu.

Milli Emniyet Hizmeti Riyasetinin (MAH), istihbarata karşı koyma faaliyetleri ile yetkili Ankara B Amirliğine talimat olarak, "aceledir" emriyle gönderdiği raporda, şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Henüz hüviyeti tespit edilemeyen bir şahıs, Ulus meydanındaki Tan kırtasiye mağazasından bir zaman önce bir Leyka (Leica) fotoğraf makinesiyle birlikte 35 makara da film satın almıştır. Mağaza sahipleri bu adamın Rus olduğunu, diğer biri de Bulgar olmasının muhtemel bulunduğunu söylemiştir. Aslen Rus veya Bulgar olduğu anlaşılan bu adamın son günlerde, aldığı fotoğraf makinesiyle yazı kopyası ve bunun büyütülmesinin nasıl olacağı hakkında malumat edinmeye çalıştığı nazarı dikkati celbetmiştir. Adam şimdi de bir agrandisman cihazı satın almak istemektedir. Bu şahsın aradığı agrandisman Tan mağazasında yoktur. Ancak mağaza sahipleri Şel (Shell) benzin deposunda bulunduğunu bildikleri bir agrandisman kondansatörünü alarak buna bir objektif ve bir de ayak eklenmek sureti ile işe yarar bir hale koymayı vadetmişlerdir. Adam yarın (17 Ağustos 1940 Cumartesi günü) ya öğleden evvel veya öğleden sonra Tan mağazasına gelecek ve kondansatörü görecektir. Kısa boylu ve sarışınca olan bu adamın teşhisi ve hüviyetinin tespiti lazımdır. Sonra, gerek Leyka makinesi, gerek almak istediği agrandisman cihazı ile neler yapacağını ve neler yapmakta olduğunu behemehal tespit etmek pek mühimdir. Şu kadar ki, adamı teşhis için mağaza sahiplerinden istifade etmek, adamın takibatından haberdar olmasını intaç edebilir. Bu sebeple mağazanın tarassut edilmesi ve bu mağaza mensuplarından birinin dükkandan çıkarak ABDÜLBAKİ'nin Şel (Shell) mağazasına gidişini, oradan ABDULBAKİ elinde agrandisman kondansetörü olduğu halde kendi dükkanına avdeti gözetilmek ve o sırada Tan mağazasında bulunarak cihazı tetkik edecek ve kendisine dükkancılar tarafından izahat verilecek olan kısa boylu, sarışın adamın peşini bırakmayarak hüviyetini ve faaliyetini tespit etmeğe gayret etmek zarureti vardır.

Gizli istihbarat servisinin karakteristik mesaisi olan ve bu kadarcık alametlerden bir ip ucu temin ederek meseleyi tenvir etmek keyfiyeti Ankara merkezinin uyanık ve gayretli memurlarından beklenir. Hiç olmazsa böyle bir şüphenin varid olamayacağını bu alışverişin gizli ve muzur bir maksatla yapılmamış olduğunu tespit edebilmek -fakat katiyetle tespit edebilmek- de bir muvaffakiyettir. İcabına hemen tevessül edilmesini rica ederim."

Belgenin altında ayrıca, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti Başkan Yardımcısının imzası yer alıyor.