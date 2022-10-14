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MIXX Awards Türkiye yarışması için ödülü sen tasarla

İnteraktif Reklamcılık Derneği 13. düzenlenen MIXX Awards Türkiye yarışması için ödülü sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşım ile yeniden yorumlamak amacıyla bir tasarım yarışması düzenliyor.

14 Ekim 2022 Cuma 10:14 - Güncelleme:
MIXX Awards Türkiye yarışması için ödülü sen tasarla
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İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB)'nin misyonu tüm dünyada olduğu gibi medya ve pazarlama endüstrilerinin dijital ekonomide gelişmelerini sağlamak ve dijital reklamcılık için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Bu misyonu çerçevesinde eğitimden endüstriyel standartların oluşturulmasına, sektöre katma değer yaratacak rapor ve araştırmalar hazırlamaktan çeşitli sektörel etkinliklere (yarışmalar, webinarlar, forumlar vb. gibi) kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir.

Misyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler arasında yer alan ve uluslararası bir yarışma olan MIXX (Marketing and Interactive Excellence) Awards Türkiye Ödülleri, IAB ABD lisansıyla İnteraktif Reklamcılık Derneği, IAB tarafından düzenlenen, dijital pazarlama iletişimi alanında gerçekleştirilmiş çalışmaların ödüllendirildiği bir yarışmadır.

Yarışmanın amacı bu alanda yapılan reklamların/kampanyaların, bunlara katkı sağlayanların başarılarını belgelemek, sektörün gelişimine destek vermektir.

Bu sene 13. sünü düzenleyeceğimiz MIXX Awards Türkiye yarışması ödülünü sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşım ile yeniden yorumlamak amacıyla bir tasarım yarışması düzenliyoruz.

Yarışma 31 yaşını doldurmamış genç yaratıcı endüstriler profesyonellerinin ve üniversitelerin ilgili fakülte öğrencilerinin katılımına açıktır.

* Kazanan işin yaratıcısı 5.000 TL nakit ve 5.000 TL Trendyol Hediye çeki ile ödüllendirilecektir.

* Kazanan, 13. MIXX Awards Ödül Törenine davet edilerek sahnede ödülü takdim edilecek ve sektörle tanıştırılacaktır.

* Kazanan tasarım ve hikayesi, yaratıcısının ismi ile MIXX Awards web sitesinde yer alacaktır.

Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022 olan yarışmanın tasarım beklentileri, katılım koşulları ve değerlendirme süreciyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm dünyada en çok bilinen ve dijital reklamların en prestijli yarışmalarından kabul edilen MIXX Awards'un Türkiye ödülünü yeniden yorumlamak ve tasarlamak üzere, üniversite öğrencilerinizin de yarışmaya katılımından memnuniyet duyarız.

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