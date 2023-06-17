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MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturmada 3 tutuklama

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İHA17 Haziran 2023 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturmada 3 tutuklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: 10 Haziran 2023 Tarihinde Elmadağ İlçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir.

  • MKE fabrikası
  • patlama
  • tutuklama

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