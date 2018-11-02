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MKEK'den Emniyet Genel Müdürlüğüne silah sevkiyatı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Silah Fabrikasından 3 bin MPT-55 ile MP-5'in Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.

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Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikasından, tamamen yerli üretim 3 bin MPT-55 ile fabrikada üretilen MP-5'in Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.
 
Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, sevkiyat sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 bin MPT-55 ile MP-5 silahını Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderdiklerini söyledi.
 
Yıl sonuna kadar sipariş aldıkları 60 bin silahın teslimini yapacaklarını ifade eden Ocakcıoğlu, "15 gün sonra 15 bin silah sevkiyatımız daha olacak. 2018 yılındaki sevkiyatlarımızı gününde yaptık. İnşallah 2019 yılı için almış olduğumuz sevkiyatlarımızı da işçilerimizin özverili çalışmalarıyla gününde teslim edeceğiz." diye konuştu.  

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