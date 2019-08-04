Gri kategorideki MLKP'li teröristler yakalandı
Emniyet ve MİT'in İstanbul'da düzenlediği ortak operasyonla, gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı.
Emniyet ve MİT'in İstanbul'da düzenlediği ortak operasyonla, gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı.
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