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'Mobil Atık' projesiyle atık materyaller ekonomiye kazandırılıyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde geçen yıl başlatılan 'Mobil Atık' projesi kapsamında, bin ton 412 kilogram materyal geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 17:06 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:06
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Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında geri dönüştürülebilir malzemelerin verimli biçimde değerlendirildiği belirtildi.

Geri dönüşüm faaliyetlerinin en önemli kısmının sürdürülebilirlik olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda bin ton 412 kilogram materyalin doğaya atılmaktan kurtarılıp ekonomiye kazandırıldığı bildirildi.

Serdivan Mobil Atık Kazanım Aracı'na teslim edilen geri dönüştürülebilir malzemelerden kazanılan tutarın, telefonlara indirilen uygulamadaki hesaba 24 saat içerisinde yüklendiği ifade edildi.

Sürdürülebilir geri dönüşüm faaliyetlerinin, ekonomik kazanç sağlamasının yanı sıra gelecek nesiller için doğaya yapılacak en önemli yatırım olduğu vurgulanan açıklamada, herkesin projeye katkı sunması önerildi.

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