'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Ordu'da

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda faaliyetine başladı.
İlkokul öğrencilerine yönelik program doğrultusunda, tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.
Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda da polis eşliğinde akülü araç kullandı.
Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından, öğrencilere boyama kitabı ve kırmızı düdük gibi çeşitli hediyeler verildi.