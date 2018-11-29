Mobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan 3 işçi, malzeme yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı.
- DHA
2 işci hayatını kaybederken 1 işci ağır yaralandı. Olay öğle saatlerde İnegöl ilçesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan 3 işçi, mobilya yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. İşçilerden biri fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 2 işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı işçi, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili şoruşturma başlatıldı.
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