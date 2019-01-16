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Ankara Sitelerdeki yangında 5 işçi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sitelerdeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sitelerdeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Münbiç´ten ilk görüntüler

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