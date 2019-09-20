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Modern hayat çocukları şeker hastası yaptı

Tip 2 diyabet, 10 yaşındaki çocuklarda görülmeye başladı. Uzmanlar, “Yüksek kalorili gıdaların tüketimi ve bununla orantılı olarak enerjinin yakılamaması nedeniyle tip 2 diyabette anormal bir artış yaşanıyor” dedi. 

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Çocukların severek tükettiği çikolatalar, gofretler, enerji içecekleri, hazır meyve suları ve benzeri ürünler organ yağlanmasına neden olarak önce obezite, ardından ise tip 2 diyabet hastalığına yol açıyor. Doç. Dr. Teoman Akçay, “Daha çok ergenlik dönemi yani 14-15 yaşlarında en yüksek düzeye ulaşıyor. 30-40 yıl önce çocuklarda tip 2 diyabet görülmüyordu. Hatta tıp kitaplarında bile böyle bir bölüm yoktu. Ama günümüzde yüksek kalori ve enerjili gıdaların tüketimi, bununla orantılı olarak bu enerjinin yakılamaması nedeniyle bu tip hastalıklarda anormal bir artış görülüyor” diye konuştu. 

HEM BEDENE HEM RUHA

Dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşamın hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen Doç. Dr. Akçay, “Günde 1-2 saatten fazla dijital oyun oynayan çocuklarda obezite oranının arttığı belirlenmiş. TV, tablet, gibi aktivitelere bir saatten fazla izin verilmemeli. Bunun yanı sıra, zararlı şekerleri içeren çikolata, gofret, enerji içeceklerinin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor” dedi. Sık tüketilen şekerli ürünlerin tip 2 diyabet ve obezitenin yanı sıra ruhsal hastalıklara da yol açabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Akçay, “Dikkat eksikliğinden tutun depresyon, kabızlık, karaciğer yağlanması gibi hastalıklardaki artışın en önemli nedeni basit şekerlerin fazlaca tüketimi. Çocukların sağlıklı büyümeleri için haftada en az 3-4 gün düzenli spor yapması gerekiyor. Haftada 5 gün yarım saat yapılacak hafif spor obeziteyi azaltacaktır. Günde 3 öğün dengeli beslenme ise yeterli olacak” tavsiyesinde bulundu. 

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