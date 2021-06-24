Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga'dan TİKA'ya Barış Nişanı

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:47

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan törenle Ustaömer'e nişanı, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Anhbayar Nyamdorj takdim etti.

Müsteşar Nyamdorj, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine TİKA'nın büyük katkı sağladığını ve ikili ilişkilerin artarak devam edeceğini belirterek Ustaömer'i tebrik etti.

Moğolistan Barış Nişanı, dünya barışının korunmasına, milletlerarası dost ilişkilerin ve iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlanmasına öncülük eden kişilere veriliyor.

- TİKA'nın Moğolistan'daki faaliyetleri

TİKA'nın Moğolistan'a yönelik çalışmaları 1994 yılında, Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi (MOTAP) ile başladı.

Bilge Tonyukuk Abidesi'nin Türk tarihindeki özel yerine ve önemine istinaden abidenin bulunduğu alanda çeşitli saha çalışmaları yürütüldü. Türk-Moğol uzmanlarından oluşan ekiplerce sahada arkeolojik kazılar, onarım ve restorasyon çalışmaları TİKA tarafından koordine edildi.

Türk tarihi ve kültürü açısından büyük önem taşıyan arkeolojik buluntular, 2001'de ortaya çıkarılarak restorasyonları yapıldı. Buluntular, Moğolistan Milli Tarih Müzesi Türk Kültür Varlıkları Teşhir Salonu'nda sergileniyor.

TİKA Ulanbator Program Koordinasyon Ofisi ise 2004'te resmi olarak faaliyetlerine başladı ve bundan sonra ülkeye yönelik proje ve faaliyet alanları çeşitlenerek faaliyet sayısı kayda değer şekilde arttı.

TİKA, Moğolistan'ın sosyoekonomik kalkınmasına ve Türkiye ile ekonomik, ticari, teknik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik birçok alanda proje ve faaliyetler yürütüyor. Özellikle eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve idari birimlerin geliştirilmesi alanlarındaki çalışmalar sürüyor. Ortak kültürel ve tarihi varlıkların korunması ise TİKA'nın ülkedeki öncelikleri arasında yer alıyor.

TİKA, faaliyetlerine resmen başladığı 2004'ten bu yana; yerel makamlar, belediyeler ve ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla 700'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirildi.