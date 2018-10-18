Moldova nerede, nasıl gidilir Vizesiz Türkiye'den gidilebilecek ülkelerin isimleri neler

Moldova nerede, nasıl gidilir? Moldova'ya komşu ülkeler nereler? Vizesiz Türkiye'den gidilebilecek ülkelerin isimleri neler? Moldova haritadaki yeri neresi? Moldova'ya kimlikle seyahat edilebilecek mi? Moldova'ya kimlikle birlikte seyahat edebilme dönemi resmen başladı. Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde müjdeli haber geldi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Başbakanı Pavel Filip ülkeler arasında vize serbestisini de içeren 5 anlaşma imzaladı. Moldova'ya artık kimlikle seyehat edilebilecek. Moldova ile vize serbestisi anlaşması imzalandı. Moldova’ya kimlikle seyahat edilebilme imkanı sunulmasının ardından vatandaşlar Moldova nerede merak ediliyor. Moldova yer konumu ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de.

Moldova'ya kimlikle seyahat edilebilme imkanı sunulmasının ardından vatandaşlar Moldova nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde iki ülke ilişkileri ele alınırken iki ülke vatandaşlarının kimlikle seyehat edebilme konusu da dile getirildi.

MOLDOVA’YA KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Başbakanı Filip'in Hükümet Binası'nda katıldıkları heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.



Törende Erdoğan ve Filip'in huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.



Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında "Askeri Eğitim İşbirliği Tamamlayıcı Anlaşması"na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Moldova Savunma Bakanı Eugeniu Suturza imza koydu.

MOLDOVA NEREDE?



Moldova veya resmî adıyla Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa‘da yer alan Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülkedir. Başkenti Kişinev’dir. 1991 yılında SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır. İçinden Prut ve Dinyester nehirleri geçmektedir. Dinyester nehrinin doğu kıyısını bir şerit halinde kapsayan bölgede tek taraflı bağımsızlığını ilan eden de-facto bir cumhuriyet olan Transdinyester bulunur.

MOLDOVA'YA KOMŞU ÜLKELER?



Moldova'ya sınır komşusu olan ülkeler arasında Ukrayna, Romanya ve Belarus yer alıyor.



MOLDOVA’YA NASIL GİDİLİR?



Moldova'ya gitmek için en ideal yol hava yolu iledir. Ülkenin tek hava alanının başkent Kişinev'de olduğu Moldova'ya İstanbul, İzmir ve Ankara üzerinde direkt uçuşlar mevcuttur. Moldova'ya gidişte tercih edilebilecek bir diğer yol ise karayoludur. Yaklaşık olarak 13 saat süren bu yolculuk yolların çok düzgün olmaması sebebi bile pek tavsiye edilmemektedir.

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER



Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla bir çok ülkeye vizesiz olarak gidilebiliyor. İşte 2018 itibariyle vizesiz gidilebilecek yerlerin güncel listesi...

MOLDOVA



Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova ziyaretinin çok önemli ve tarihi olduğunu belirterek, ziyaret sırasında yapılacak anlaşmaların, ikili ilişkilere stratejik anlam kazandırarak ekonomik, diplomatik, sosyo-kültürel alanında iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

Daha önce karşılıklı vizesiz seyahatin sağlandığını hatırlatan Bolboceanu, "Moldova ve Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulanmasının başlatılması için yasal süreç tamamlamış oldu. İki ülkenin iş adamları, turistleri kimlikle seyahat edecek. Böylelikle iki ülke arasındaki engelleri kaldırıyoruz." dedi.

KOLOMBİYA



90 gün vizesiz

BREZİLYA



90 gün vizesiz

UMMAN



Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu.

Değişikliğe göre turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı.

Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.

ANDORRA



90 gün vizesiz

ANTİGUA VE BARBUDA



180 gün vizesiz

ARJANTİN



90 gün vizesiz

ARNAVUTLUK



90 gün vizesiz

AZERBAYCAN



Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbaycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

BAHAMALAR



90 gün vizesiz

BAHREYN



15 gün vizesiz

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var

BARBADOS



90 gün vizesiz