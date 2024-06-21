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''Moloz'' kavgasında kan aktı! Yönetici, apartman sakini tarafından öldürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA21 Haziran 2024 Cuma 09:43 - Güncelleme:
''Moloz'' kavgasında kan aktı! Yönetici, apartman sakini tarafından öldürüldü
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Alınan bilgiye göre, Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'taki bir apartmanda, binanın önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle apartman sakini D.E.A. (43) ile yönetici Hüseyin Akıncı (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.E.A. yanındaki tabancayla Akıncı'yı silahla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Akıncı, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Akıncı'nın otomobil tamircisi olduğu öğrenildi.

Mimar olduğu öğrenilen Libya asıllı Türk vatandaşı D.E.A. ise olayda kullandığı tabancayla polise teslim oldu.

Zanlı işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

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