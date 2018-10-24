Mondros Mütarekesi Sempozyumu Başladı

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Mehter Takımı’nın konseri ile karşılanan misafirler daha sonra salona geçtiler. Açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda Düzenleme Kurulu adına kürsüye gelen Prof. Dr. İbrahim Solak sempozyuma ilişkin bilgiler sundu.

Daha sonra kürsüye gelen Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Mondros Mütareke Sürecine ilişkin bilgiler aktardı.

Açılış konuşmaları bölümünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, sempozyumun Kahramanmaraş’ta yapılıyor olmasını çok anlamlı ve yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

Başkan Erkoç yaptığı konuşmasında: “ Tarihimizin çok önemli olaylardan bir tanesini bilim adamları Kahramanmaraş’ımızda tartışacak. Bu programın yapılmasının en uygun il Kahramanmaraş’tır. Çünkü Mondros Mütarekesi’nden sonra ülkemiz işgale uğramış ama bu Mondros Mütarekesini de ilk yırtan şehir Kahramanmaraş olmuştur. İşgalci zihniyete o zamanki emperyalist Fransız Ordusu’na çok ağır bir darbe indirmiş ve Kurtuluş Savaşımızın meşalesini ateşlemiştir. Dedelerimiz ve büyüklerimiz anlatırdı o vahşet dolu savaşı. Tüm imkânsızlıklara rağmen, imanla, inançla kahraman ecdadımız o gün büyük bir destan yazmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunda en önemli adım atan şehir olmuştur. Bu sempozyumun burada olacağını arkadaşlarımızla beraber düşündük ve kararlaştırdık ve bugün de hep beraber yapmaktayız. Tarihin tekerrür etmemesi için, tarihteki önemli olayların anlatılması ve bunlardan ders çıkarılması gerekir. İnşallah bu sempozyumlardan çok güzel sonuçların çıkacağı ve gelecek nesillere ışık tutacağı inancındayım.

Kahramanmaraş’ımız hem istiklalde hem de istikbalde en önde duran insanların şehri. Türkiye’mizin istikbal mücadelesinde de yetiştirdiği edebiyat, sanat ve tarih adamlarıyla çok önemli hizmetlere imza atmış, Yeni Türkiye’nin ruhunda da çok önemli katkısı olan bir şehir olduğuna inanıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi olarak birçok etkinlikler yapmaktayız. Hem şehrimizin tarihiyle, geçmişi ile ilgili geçmişte yaşanılan olaylardan ibretler ve dersler alarak onları gençlerimizin ve vatandaşlarımızın tanıması için hem de kültür sanat ve edebiyatla ilgili çok önemli çalışmalara hep beraber imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Burası edebiyatın, şiirin sanatın başkenti Kahramanmaraş. İnşallah bu tür etkinliklerimiz, üniversitemizle ve diğer kurumlarımızla beraber artarak devam edecek.

Tüm katılımcılara ve konuşmacılara hoş geldiniz diyor, başarılar diliyor ve hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Açılış konuşmaları bölümünde son olarak kürsüye gelen Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, bu tür sempozyumların ülkelerin geleceği açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından sempozyuma ara verildi ve daha sonra her iki salonda olmak üzere sempozyumun birinci oturumlarına başlandı.