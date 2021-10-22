Sabah 22 Ekim 2021 Cuma 07:58 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 08:32

Türkiye gündemine bomba gibi düşen casusluk skandalı, Mossad casuslarının verdiği ifadelerle doğrulandı. İsrail gizli servisi elemanları, Mossad'a bir süredir periyodik biçimde casusluk yaptıklarını itiraf etti. İsrail istihbarat servisine para karşılığı casusluk yapan 15 ajandan biri olan M.A.S.'nin ifadesine, SABAH ulaştı.

CASUSLUK FAALİYETİ BÖYLE BAŞLAMIŞ

Edinilen bilgilere göre, M.A.S.'nin İstanbul'da yurt dışından gelen öğrencilere danışmanlık hizmeti veren bir şirketi vardı. Mossad, kendisiyle ilk olarak Mossad ajanı A.Z. üzerinden Aralık 2018'de temasa geçti. A.Z. yabancı bir numaradan Whatsapp ile M.A.S.'ye ulaştı. "Almanya'da Arap asıllı müşterilerim (Hedef şahıslar) var. Bu müşterilerin çocukları Türkiye'de eğitim görmek istiyor" diyerek M.A.S.'den kendisine bilgi vermesini talep etti.

FİLİSTİN HALKINA YARDIM İÇİN

Bu çalışma, Filistinli öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere hangi yolları izleyerek girdikleri, Türkiye hükümeti ve belediyelerin bu öğrencilere ne gibi imkân ve kolaylıklar sağladığını kapsıyordu. 1 hafta sonra hazırladığı çalışmayı Mossad yetklisine gönderen şüpheli, yüzlerce euro'yu Western Union üzerinden teslim aldı.

YÜZ YÜZE İLK TEMAS

Bu para 3 yıl boyunca alacağı binlerce euro ve doların ilk partisiydi. M.A.S. ilerleyen süreçte Mossad ajanı A.Z.'nin Türkiye'deki Filistinli STK'lar hakkında iki ayrı çalışma yapılması talebini de kabul ederek topladığı bilgileri yine aynı şekilde gönderdi. Mossad ajanlarıyla ilk yüz yüze temas talebi 2019'da gerçekleşti.

A.Z. tarafından kendisine, "Yakın bir arkadaşım var. Filistin halkına yardım etmek istiyor" dendi. İstihbarat terminolojisinde 'case officer' adı verilen Mossad saha sorumlusu M.C. ile ilk kez telefonda konuştu.

M.A.S., ifadesinde bu kısmı şöyle anlattı: "M.C. bana AB'de çalıştığını söyledi. Filistin'e ve Filistinliler'e Almanya'da ofislerinin olduğunu söyleyerek, haberleşmek için kullandığı 'Protonmail' hesabını verdi."

ÜCRETİ, MARKETTEN ALDI

M.A.S., 2020'nin başlarına kadar çeşitli fişleme dosyaları karşılığında M.C. isimli Mossad yetkilisinden binlerce euro teslim aldı. Bir keresinde İstanbul Batışehir'de bir marketten makbuz fotoğrafı ve kimliğini göstererek parayı teslim aldığını paylaşan M.A.S., İstanbul'da bulunan bir dernekle ilgili verdiği bilgiler karşılığında da binlerce dolar aldığını dile getirdi.

Mossad'ın öğrenmek istediği bir diğer konu ise Kovid-19 sürecinde İstanbul Havalimanı'na gelen ve çıkış yapamayan Filistinlilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için nerelere başvurup yardım aldıklarıydı. M.A.S., bu konu ile ilgili de araştırma yapıp Mossad yetkililerine gönderdi.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME...

İkili, Nisan 2021'e kadar bu şekilde haberleşti. Mossad yetkilisi M.C., kendisiyle Avrupa'da yüz yüze görüşmeyi talep etti. Vize, otel ve pasaport masraflarının taraflarınca karşılanacağını söyledi. M.A.S.'ye İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ile irtibata geçilerek "European Student Guidence Center" (ESGC) isimli paravan firmadan davetiye mektubu gönderildi. Buradan işlemlerini halledebileceği söylendi.

İSVİÇRE BİR SAATTE VİZE VERDİ

"İSVİÇRE Başkonsolosluğu'na giderek vize için başvurdum. 1 saat içinde vizemi aldım" diyen M.A.S. ifadesini şöyle sürdürdü: "10 Haziran 2021'de ilk temasa geçtiğim A.Z., beni Zürih Havalimanı'nda karşıladı. 60-65 yaşlarında 1.80 boylarında birisiydi. Elden 500 euro verdi. Otele yerleştirdi. Beni M.C. isimli kişiyle görüşmek üzere başka bir otele götürdü. 41 yaşlarındaki bu kişi, evli ve 3 kız çocuğu olan birisiymiş. 1.75 boylarındaydı, takım elbise giymişti. A.Z.'ye 'Sen gidebilirsin' dedi. Ertesi gün de tekrar farklı bir otelde buluştuk. Bu sefer odasına çıktım. Bana 'Protonmail' üzerinden Word dosyalarının nasıl şifreleneceğini göstermek üzere dizüstü bilgisayarını getirdi ve bana öğretti. 2 bin euro verdi. Daha sonra açtığım 'Protonmail' hesabı üzerinden haberleştik."yardım etmek istediğini belirterek benden Türkiye'deki Filistinli STK'larla ilgili bilgi almak istediğini ifade etti.

JOHN İSİMLİ KİŞİ

En son ağustosta Zürih'e tekrar gittiğini aktaran M.A.S., "Havalimanında M.C.'nin yanında bu sefer 'John' isimli kişi bulunuyordu. İstihbarat görevlisi olduklarından şüphelenmem üzerine M.C. bana, 'Bizi Avrupa Birliği kurumları için araştırma yapmakla görevli istihbarat benzeri bir organizasyon olarak düşünebilirsin' dedi" ifadelerini kullandı. M.A.S.'nin, 3 yılda Mossad yetkililerinden 10 bin dolara yakın para aldığı saptandı.

15 ZANLI TUTUKLANDI

MOSSAD ajanı 15 zanlı, "uluslararası casusluk" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.