İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,692
  • EURO
    7,2305
  • ALTIN
    346.868
  • BIST100
    89737.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mossad Başkanı Yossi Cohen koronavirüs karantinasında!
Dünya

Mossad Başkanı Yossi Cohen koronavirüs karantinasında!

Sağlık Bakanı'nda Kovid-19 çıkması üzerine, Netanyahu yeniden karantinaya girecek. İsrail Başbakanı'nın yanı sıra Mossad Başkanı ve Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanı'nın da aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer karantina girmeye karar verdi.

03 Nisan 2020 Cuma 10:26 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 10:36
ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birçok üst düzey İsrailli yetkili, Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girecek.

Sağlık Bakanı Litzman ve eşinin dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması İsrail yönetiminden üst düzey isimlerin karantina kararı almasına sebep oldu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun çarşamba gününe kadar Batı Kudüs'teki Başbakanlık Konutunda kalacağı ve çalışmalarını buradan yürüteceği belirtildi.

Netanyahu'nun yanı sıra İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen, İsrail Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanı Meir Ben Shabbat ve Sağlık Bakanlığından üst düzey bazı yetkililer de karantinaya gireceklerini duyurdu.

Danışmanı Rivka Paluch'ta Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle Netanyahu, salı günü karantinaya girmiş ancak İsrail Başbakanı'nın Kovid-19 testi negatif çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığından bu sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, Litzman ile eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

İsrail'de 6 bin 211 Kovid-19 vakası görülürken, 31 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DSÖ'den Türkiye'ye büyük övgü: Uygulamaları emsalsiz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'
Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler

'Savaşta değiliz, gemicilerin ölmesine gerek yok' demişti: Mektubu pahalıya patladı!
'Savaşta değiliz, gemicilerin ölmesine gerek yok' demişti: Mektubu pahalıya patladı!

'Savaşta değiliz, gemicilerin ölmesine gerek yok' demişti: Mektubu pahalıya patladı!

Uygulamaları emsalsiz
Uygulamaları emsalsiz

Uygulamaları emsalsiz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.