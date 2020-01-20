20.01.2020 14:04 - Güncelleme: 20.01.2020 14:04

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri alınmaya devam ediliyor. Tüm araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 ödemeleri ne zaman? MTV ne zaman ödenir? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020 yılında 1.taksitin ocak ayı sonuna kadar, 2.taksitin temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı ile ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. 2020 yılında yüzde 22,58 artması beklenen Motorlu Taşıtlar Vergisi oranlarını Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 12'ye çekildi.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

1.taksit ocak ayı sonuna kadar, 2.taksit temmuz ayı sonuna kadar ödeniyor.

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MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira