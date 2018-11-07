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Motoru arızalanan yelkenlide 42 göçmen bulundu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenlide Pakistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sığacık önlerinde motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan yelkenli tekneye müdahale etti.

Yelkenliye çıkan ekiplerin yaptığı kontrolde, yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen Pakistan uyruklu 42 düzensiz göçmen bulundu.

Göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Öte yandan jandarma ekipleri, yasa dışı geçiş organizasyonu yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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