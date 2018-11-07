Motoru arızalanan yelkenlide 42 göçmen bulundu
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenlide Pakistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sığacık önlerinde motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan yelkenli tekneye müdahale etti.
Yelkenliye çıkan ekiplerin yaptığı kontrolde, yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen Pakistan uyruklu 42 düzensiz göçmen bulundu.
Göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Öte yandan jandarma ekipleri, yasa dışı geçiş organizasyonu yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.