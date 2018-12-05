İstanbul'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 9 kişi tutuklandı

İstanbul'da artan motosiklet hırsızlığına yönelik harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta önemli bir çeteyi çökertti. 3 ay boyunca takip edilen çetenin önce motosikletleri çalma yöntemi belirlendi. Tek motosikletle ikişer kişi olarak İstanbul sokaklarına çıkan hırsızlar gördükleri motosikletleri çalıyordu. Polis tüm bu anların görüntülerine ulaştı.

ŞİFRELER ÇÖZÜLDÜ

Polis takibe aldığı şüphelilerin telefonlarını da mahkeme kararıyla dinledi. Yapılan dinlemede hırsızların şifreli konuştukları kayıtlara geçti. Hırsızlar, motosiklet çalmak için "Kız kaçıracağız" diyordu. Yeni motosiklet bulmak için "Gözlük lazım", çaldıkları motosiklet için ise "Gözlük hazır" şifrelerini kullanıyordu. Çalıntı motosikletlerin şasi numaralarını değiştirmek için "Motorları evlendirelim" şifresini kullanan hırsızlara operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI, HIRSIZLIK AZALDI

Geçen hafta özel harekat polisinin de desteğiyle Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda aralarında çetenin elebaşı olduğu belirtilen Alican O.'nun da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı 11 motosiklet ile motosiklet parçaları ele geçirildi. Soruşturmanın ardından 9 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin bir çok hırsızlık olayına karıştığı belirtildi. Şüphelilerin tutuklanmasıyla birlikte motosiklet hırsızlığında azalma olduğu kaydedildi.

(Habertürk)