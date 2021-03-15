Motosiklet kazasında yaralanan 17 yaşındaki genç, 74 gün sonra hayatını kaybetti

DHA 15 Mart 2021 Pazartesi 15:59 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 15:59

Şanlıurfa Adliyesi yakınlarında 31 Aralık 2020 tarihinde arkadaşı Müslüm Koçoğlu ile birlikte plakasız motosikletle seyir halindeki olan Ahmet Çetin Genç, motosikletli polis ekibiyle çarpıştı. Kazada, bir polis memuru ile motosiklet sürücüsü Ahmet Çetin Genç ve yanındaki arkadaşı Müslüm Koçoğlu yaralandı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Çetin Genç, 74 gündür tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Genç, otopsisinin ardından yakınları tarafından Haran Kapı Mezarlığı'nda defnedildi.