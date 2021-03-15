İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2021 Pazartesi / 1 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5422
  • EURO
    8,9945
  • ALTIN
    419.502
  • BIST100
    1563.52
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Motosiklet kazasında yaralanan 17 yaşındaki genç, 74 gün sonra hayatını kaybetti
Güncel

Motosiklet kazasında yaralanan 17 yaşındaki genç, 74 gün sonra hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da motosiklet kazasında yaralanan Ahmet Çetin Genç (17), tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Genç, otopsisinin ardından yakınları tarafından Haran Kapı Mezarlığı'nda defnedildi.

DHA15 Mart 2021 Pazartesi 15:59 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 15:59
ABONE OL

Şanlıurfa Adliyesi yakınlarında 31 Aralık 2020 tarihinde arkadaşı Müslüm Koçoğlu ile birlikte plakasız motosikletle seyir halindeki olan Ahmet Çetin Genç, motosikletli polis ekibiyle çarpıştı. Kazada, bir polis memuru ile motosiklet sürücüsü Ahmet Çetin Genç ve yanındaki arkadaşı Müslüm Koçoğlu yaralandı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Çetin Genç, 74 gündür tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Genç, otopsisinin ardından yakınları tarafından Haran Kapı Mezarlığı'nda defnedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.