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Motosiklet tutkunlarından Türk Kızılay'a kan bağışı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup motosiklet tutkunu Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

AA09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:18 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:18
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Türk Kızılayın azalan kan stokunu artırmak için başlattığı kan bağışına, Alanya'da bir grup motosiklet tutkunu destek verdi.

Atatürk Anıtı önündeki Kızılay çadırına gelen motosikletliler, burada kan bağışı yaptı.

Türk Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan stoklardaki azalması üzerine, milletin örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

Bu duyarlılığı bugün de motosiklet tutkunlarının gösterdiğini anlatan Dikici, "Kendilerine teşekkür ediyorum. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. İnsandan başka bir kaynağı da yok. Bu yüzden yaptıkları bağıştan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Grup adına konuşan Aydın Delice ise kan verdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

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