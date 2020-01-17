İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,861
  • EURO
    6,5243
  • ALTIN
    292.279
  • BIST100
    121001
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Motosikleti ile kaza yapan genç, metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti
Güncel

Motosikleti ile kaza yapan genç, metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde, motosikleti ile otoyolda ilerleyen Haldun Aydoğdu (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yola savruldu. Kaza sırasında, metrelerce sürüklenen genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA17.01.2020  07:27 - Güncelleme: 17.01.2020  07:27

Kaza, saat 02.00 sıralarında İzmir Çevreyolu 6. Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 35 NL 135 plakalı motosikleti ile Gaziemir yönünden Buca istikametine ilerleyen Haldun Aydoğdu, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten yola savrulan Aydoğdu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma ilgili soruşturma başlatılırken, Aydoğdu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

New York Times: Ukrayna uçağı İran'a ait iki füzeyle vuruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe için B planı Kruse'nin satışı
Fenerbahçe için B planı Kruse'nin satışı

Fenerbahçe için B planı Kruse'nin satışı

Fenerbahçe Beko'ya Barça'dan ağır darbe
Fenerbahçe Beko'ya Barça'dan ağır darbe

Fenerbahçe Beko'ya Barça'dan ağır darbe

ABD askerleriyle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı
ABD askerleriyle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı

ABD askerleriyle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.