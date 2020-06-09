Motosikletin çarptığı 72 yaşındaki adam öldü

IHA 09 Haziran 2020 Salı 10:26 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 10:26

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Saray Mahallesi Spor Caddesi üzerinde meydana geldi. T. O’un (20) kullandığı 07 HUP 26 plakalı motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Alkan’a (72) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Alkan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Alkan’ı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alkan, doktorları tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü T.O. ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.