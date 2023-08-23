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Motosikletine '''Polis Gazetesi Görev Otosu'' yazması cezadan kurtarmadı

İstanbul'da Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı motosiklet uygulaması ve denetimi sırasında motosiklet üzerinde çakar ve ses düzeni tertibatı bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Denetim sırasında motosikletinde ‘Polis Gazetesi Görev Otosu' yazan kişiye 4 bin 64 lira cezai işlem uygulandı.

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:00 - Güncelleme:
Motosikletine '''Polis Gazetesi Görev Otosu'' yazması cezadan kurtarmadı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde motosiklet uygulaması ve denetimi gerçekleştirdi. Güngören'de belirli noktalarda motosikletler durdurularak şahısların üst aramaları ve GBT kontrolleri yapıldı.

Ön camında 'Polis Gazetesi Görev Otosu' yazan motosiklet sürücüsü M.D., polis ekipleri tarafından durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında yine kendi adına basılmış "Polis Emeklileri Dayanışma Yardımlaşma Derneği" ve "Polis Gazetesi Muhabir Tanıtım Kartı" ibareli belgeler ele geçirildi. Kart ve belgeleri kontrol eden ekipler, kartın ve belgelerin herhangi bir geçerliliği olmadığını belirledi.

Gözaltına alınan M.D.,'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesinden "Sesli ya da ışıklı uyarı veren işaretleri yasalarca izin verilmeyen araçlara takmak" maddesinden 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı. M.D., yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

  • Güngören Emniyet
  • Motosiklet Denetimi
  • Cezai İşlem

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